Прокурор: Замах на Окуєву та Осмаєва фахово спланували

Прокурор Київської області Дмитро Чібісов, який займається справою вбивства Аміни Окуєвої заявив, що замах здійснювали люди, які мають великий досвід і спеціальну підготовку.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112".

За його словами, замах на Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва був підготовлений дуже фахово, його здійснювали люди, які мали спеціальну підготовку і великий досвід.

Також Чібісов додав, що слідство уже опрацювало територію, свідків, камери спостереження, відпрацьовані гільзи та інші речові докази.

"Поки ще тривають експертизи, але вже точно можна сказали, що в Окуєву влучило 5 куль в різні частини тіла. Та, яка влучила в голову - виявилася смертельною", - сказав прокурор.

Також він додав, що точна кількість здійснених пострілів буде відома після експертизи відпрацьованих гільз, але запевнив, що їх було більше 15.

Крім того прокурор повідомив, що правоохоронці вже визначили, яким шляхом відступали нападники. Триває план перехоплення, до якого задіяні "різні підрозділи і сили".

Щодо самопочуття Осмаєва, Чібісов зазначив, що його життю нічого не загрожує.

"Він також був поранений. Лікарі його прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує", - сказав прокурор.

Чібісов додав, що його посилено охороняють і якщо в подальшому він не буде відмовлятися від охорони, подібних нападів не буде.

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" заявив, що Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва розстріляли з автоматичної зброї.

Нацполіція повідомила про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській і сусідніх областях у зв'язку із вбивством.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва вчиняли напад.

1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. На їхню думку, напад здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.