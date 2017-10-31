Прокурор: Покушение на Окуеву и Осмаева профессионально спланировали

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, который занимается делом убийства Амины Окуевой заявил, что покушение осуществляли люди, которые имеют большой опыт и специальную подготовку.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112".

По его словам, покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева было подготовлено очень профессионально, его осуществляли люди, которые имели специальную подготовку и большой опыт.

Также Чибисов добавил, что следствие уже отработало территорию, свидетелей, камеры наблюдения, отработанные гильзы и другие вещественные доказательства.

"Пока еще продолжаются экспертизы, но уже точно можно сказать, что в Окуеву попало 5 пуль в различные части тела. Та, которая попала в голову - оказалась смертельной ", - сказал прокурор.

Также он добавил, что точное количество совершенных выстрелов будет известна после экспертизы отработанных гильз, но заверил, что их было более 15.

Кроме того прокурор сообщил, что правоохранители уже определили, каким путем отступали нападающие, продолжается план перехват, к которому задействованы "разные подразделения и силы".

Относительно самочувствия Осмаева, Чибисов отметил, что его жизни ничего не угрожает.

"Он также был ранен. Врачи его прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сказал прокурор.

Чибисов добавил, что его усиленно охраняют и если в дальнейшем он не будет отказываться от охраны, подобных нападений не будет.

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Нацполиция сообщила о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской и соседних областях в связи с убийством.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение.

1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По их мнению, нападение совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Украинская правда