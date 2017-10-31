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Червневий замах на Окуєву і Осмаєва: кілеру загрожує довічне - Геращенко

Вівторок, 31 жовтня 2017, 20:10

Кілеру, який у червні цього року хотів вбити чеченське подружжя Адама Осмаєва і Аміну Окуєву, загрожує довічне ув'язнення.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112", передає "Укрінформ".

"Він зараз у СІЗО, справу скоро передадуть до суду, протягом місяця, вирок залежить від розгляду. Швидше за все, це буде суд присяжних, це розтягнеться на рік або більше. Його чекає довічне", - заявив Геращенко.

За словами Геращенка, кілер намагався вбити Осмаєва та Окуєву на замовлення російських спецслужб.

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". 

1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. На їхню думку, напад здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Теми: вбивствосудГеращенко
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