Июньское покушение на Окуеву и Осмаева: киллеру грозит пожизненное - Геращенко

Киллеру, который в июне этого года хотел убить чеченских супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву, грозит пожизненное заключение.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "112", передает "Укринформ".

"Он сейчас в СИЗО, дело скоро передадут в суд, в течение месяца, приговор зависит от рассмотрения. Скорее всего, это будет суд присяжных, это растянется на год или больше. Его ждет пожизненное", - заявил Геращенко.

По словам Геращенко, киллер пытался убить Осмаева и Окуеву по заказу российских спецслужб.

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".

1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По их мнению, нападение совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.