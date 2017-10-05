Перерахунок пенсій в рамках реформи займе до 3 днів – ПФ

Глава Пенсійного фонду Олексій Зарудний заявляє, що перерахунок пенсій в рамках реформи буде проведено автоматично і займе 2-3 дні.

Про це він сказав у четвер на селекторній нараді з питань впровадження пенсійної реформи, передає "Інтерфакс-Україна".

"Розроблено і протестовано відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого, підкреслю, автоматично в найближчі 2-3 дні буде здійснено перерахунок для 9 мільйонів пенсіонерів", - заявив Зарудний.

Він зазначив, що на виплату осучаснених пенсій передбачено 26 мільярдів гривень.

За словами чиновника, практично наступного дня після набрання чинності законом Пенсійний фонд виготовить додаткові платіжні документи.

Зарудний уточнив, що пенсіонери, які отримуватимуть пенсії в жовтні вже після вступу закону в дію, отримають пенсію в попередньому розмірі, а також доплату, згідно з перерахунком; ті, хто вже отримав пенсії, отримають просто доплату.

Як повідомлялося, 3 жовтня український парламент прийняв урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій", підтримавши тим самим так звану пенсійну реформу в Україні.

Проект закону передбачає, що прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, складе 1 452 гривні, а не 1 312, як зараз.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, частина пенсіонерів зможуть отримати підвищені пенсії не в жовтні, а тільки в листопаді, через необхідність проведення перерахунку.