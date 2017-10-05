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Суд арештував підозрюваних у вибухах в Умані й на Грушевського

Четвер, 5 жовтня 2017, 18:16

Суд ухвалив узяти під варту на 2 місяці трьох чоловіків, яких підозрюють в обстрілі консульства Польщі в Луцьку, підриві гранати на Грушевського у Києві та в оскверненні пам'ятників в Умані.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"5 жовтня суд в Черкаській області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави стосовно чоловіка, якого підозрюють у причетності до серії злочинів на території держави", – сказано у повідомленні.

 

"Учора таке ж рішення було прийняте і стосовно інших двох громадян, яких правоохоронці підозрюють у причетності до цих злочинів", – інформує поліція.

Цих осіб підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а також ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 15, ч.4 ст. 296 (замах на вчинення хуліганства) Кримінального кодексу України.

Суд арештував підозрюваних у серії вибухів та нападів на дипустанови
Суд арештував підозрюваних у серії вибухів та нападів на дипустанови
Нацполіція

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і глава Нацполіції Сергій Князєв повідомили про затримання поліцією "серійних" нападників на іноземні дипломатичні представництва. Чоловіків затримали в момент підготовки підриву пам’ятника на Верецькому перевалі в Закарпатській області.

Зокрема, зловмисників підозрюють у причетності до 9-ти злочинів, серед яких – вибухи гранат в Умані й у Києві, а також обстріл дипломатичної установи в Луцьку.

 

21 вересня цього року в Умані Черкаської області стався вибух бойової гранати у місці компактного проживання паломників-хасидів. Тоді від вибуху постраждало двоє громадян Ізраїлю.

Раніше, у грудні 2016 року, невідомі осквернили меморіальний комплекс "Могила цадика Нахмана" в Умані. За даними правоохоронців, за цей злочин виконавці отримали по 500 доларів.

Наприкінці березня 2017 року невідомі обстріляли генконсульство Польщі в Луцьку. Поліція кваліфікувала цю подію як теракт.

А у червні цього року невідомі особи кинули невстановлений предмет на територію посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Цю подію кваліфікували як хуліганство.

Крім того, зловмисникам інкримінують вчинення вибуху 24 серпня у Києві, який слідчі поліції кваліфікували як замах на вбивство.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціясудкримінал
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