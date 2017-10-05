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Турчинов каже, що голосування по Донбасу зірвала "російська агентура"

Четвер, 5 жовтня 2017, 18:51
Турчинов каже, що голосування по Донбасу зірвала російська агентура
hvylya.net

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов назвав депутатів, які заблокували президію парламенту у четвер, "російською агентурою".

Про це він заявив на брифінгу 5 жовтня у Верховній Раді.

"На превеликий жаль, російська агентура, яка працює в парламенті, блокуванням президії Верховної Ради зірвала засідання, і Верховна Рада не змогла схвалити закон, який визначав Росію країною-агресором", – обурився він.

"Блокування трибуни було свідомою провокацією. Жодні аргументи не працювали! Немає ніяких виправдань блокуванню сьогодні трибуни і зриву голосування за визнання Росії агресором", – зазначив Турчинов.

 

Крім того, він додав, що депутатам, які блокували президію, "немає виправдання".

"Можна спекулювати, робити популістичні заклики, але нічим не можна виправдати відмову голосувати за закон, який визнає Росію агресором", - додав секретар РНБО.

Як повідомлялося, на засіданні в четвер парламент мав розглянути законопроекти щодо реінтеграції Донбасу та про продовження дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Першим поставили на розгляд законопроект №7163 Нардепи проголосували за його розгляд за скороченою процедурою.

"Самопоміч", яка виступає проти цього президентського законопроекту, скористалася відсутністю спікера Андрія Парубія і з боєм заблокувала президію Верховної Ради.

На думку нардепів цієї фракції, вказаний законопроект "легалізує Мінські домовленості, які підписували бойовики".

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив засідання 5 жовтня закритим, оскільки президія була заблокована, і за регламентом вичерпався час для проведення засідання.

Парубій зазначив, що для досягнення компромісу лідери фракцій домовилися про вилучення із законопроекту всіх пунктів, які стосуються Мінських угод.

Він наполягав, що це була узгоджена позиція і тому позиція фракції "Самопоміч" видається йому незрозумілою.

Після закриття засідання фракція БПП зібралась на нараду за участі президента Петра Порошенка.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадазаконодавствоДонбас
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