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"Рюкзаки Авакова": з'явилися нові подробиці обшуків у Нацполіції

Середа, 1 листопада 2017, 15:02
Рюкзаки Авакова: з'явилися нові подробиці обшуків у Нацполіції

У Національній поліції розкрили нові деталі обшуків, які у середу НАБУ та САП проводили у поліцейських посадовців.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів речник НПУ Ярослав Тракало.

Він підтвердив, що у середу дійсно проводились слідчі дії "у кількох колишніх співробітників МВС, тепер Національної поліції".

За його словами, ніхто з них не був затриманий, підозри нікому не оголошували, усі вони зараз перебувають на робочих місцях.

Тракало повідомив, що на даний момент обшуки закінчились.

При цьому прес-секретар відмовився розповідати, кого саме обшукували.

Як повідомлялося, у середу, 1 листопада, НАБУ та САП проводили обшуки в домівках низки службових осіб Національної поліції у справі "рюкзаків Авакова".

За даними НАБУ, слідчі дії проводилися в Києві та Київській області у помешканнях осіб, які "за посадою контролюють процеси матеріально-технічного забезпечення та логістики структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ".

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії Turboseo.

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.   

САП заявила, що буде клопотати про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.

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Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяАваковНАБУАнтикорупційна прокуратураобшуки
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