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Ситник і Холодницький кажуть, що між ними конфлікту немає

Четвер, 8 грудня 2016, 10:40

Керівники НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артем Ситник і Назар Холодницький стверджують, що конфлікту між їхніми відомствами немає.

Про це вони заявили на брифінгу в четвер.

"Мрія багатьох наших колег – війна між нашими органами. Як все насправді відбувається – детектив бачить склад злочину, прокурор має іншу думку, це робоча ситуація. Детектив звертається до прокурора … У нас бувають дуже гарячі дискусії", – сказав Ситник.

"Без дискусій ніяк, тому що саме прокурор показує в суді докази, які зібрав детектив. Ми не можемо дозволити без доказів йти в суд. Ми просто вимагаємо від себе і від НАБУ зібрання достатньої доказової бази от і все", – додав Холодницький.

Як відомо, раніше НАБУ написало в Генпрокуратуру скаргу на бездіяльність Холодницького через небажання передавати в суд матеріали у справі Міжнародних авіаліній України, які контролюються олігархом Ігорем Коломойським.

Генпрокурор Юрій Луценко тоді стверджував, що НАБУ просило притягнути Холодницького до відповідальності, однак у НАБУ це заперечили, заявивши, що мова йде лише про скаргу на бездіяльність і прохання вплинути на Холодницького.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ХолодницькийСитникНАБУАнтикорупційна прокуратура
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