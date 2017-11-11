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Геращенко: європейські країни використовують "кремлівські прийоми"

Субота, 11 листопада 2017, 01:06

Країни-сусіди України використовують "українське питання" у власних інтересах, застосовуючи при цьому "кремлівські прийоми".

Про це заявила віце-спікер парламенту Ірина Геращенко в інтерв’ю "5 каналу".

"Власне, я би визначила тут дві проблеми. Перше – ми дійсно маємо сьогодні проблему націоналізму в дуже багатьох країнах. Друге – ми бачимо наші найближчі партнери і сусіди – і Угорщина, і Сербія, і Польща часто об'єднують свій внутрішній електорат на фоні такої боротьби за все польське, угорське, шукаючи тему назовні. Це, до речі, такий дуже "кремлівський прийом", і прикро, що його використовують європейські країни", – зазначила Геращенко.

Також віце-спікер парламенту пояснила мету таких дій на політичній арені.

"Дійсно, є спроби наших найближчих сусідів використовувати внутрішні свої проблеми, у тому числі підготовку до виборів, для того, щоби просто шукати назовні (не ворога, звичайно), а противника. Якісь такі теми. І навіть "противник" тут – не дипломатичне слово, але шукати тему, навколо якої можна об'єднувати свій внутрішній електорат", - пояснила вона.

Нагадаємо, на тлі жорстких заяв з боку представників польської влади на адресу України Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважає неприйнятним, що люди з антипольськими поглядами займають важливі місця в українській політиці, і чекає від Порошенка виправлення цієї ситуації.

В МЗС України заявили, що в українській владі немає політиків з антипольськими настроями.

Теми: Геращенко ІринаПольщаУгорщина
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