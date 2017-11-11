Геращенко: европейские страны используют "кремлевские приемы"

Страны-соседи Украины используют "украинский вопрос" в собственных интересах, применяя при этом "кремлевские приемы".

Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко в интервью "5 каналу".

"Собственно, я бы определила здесь две проблемы. Первая - мы действительно имеем сегодня проблему национализма в очень многих странах. Второе - мы видим наши ближайшие партнеры и соседи - и Венгрия, и Сербия, и Польша часто объединяют свой внутренний электорат на фоне такой борьбы за все польское, венгерское, ища тему снаружи. Это, кстати, такой очень "кремлевский прием", и обидно, что его используют европейские страны", - отметила Геращенко.

Также вице-спикер парламента объяснила цель таких действий на политической арене.

"Действительно, есть попытки наших ближайших соседей использовать внутренние свои проблемы, в том числе подготовку к выборам, для того, чтобы просто искать снаружи (не врага, конечно), а противника. Какие-то такие темы. И даже "противник" здесь - не дипломатическое слово, но искать тему, вокруг которой можно объединять свой внутренний электорат", - пояснила она.

Напомним, на фоне жестких заявлений со стороны представителей польской власти в адрес Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Ранее президент Польши Дуда заявил, что считает неприемлемым, что люди с антипольскими взглядами занимают важные места в украинской политике, и ждет от Порошенко исправления этой ситуации.

В МИД Украины заявили, что в украинской власти нет политиков с антипольскими настроениями.