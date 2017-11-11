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ЗМІ: Суддя, що відпустив Пукача, просить відстрочити своє призначення до ВСУ

Субота, 11 листопада 2017, 13:21

Кандидат на посаду судді Верховного суду України Сергій Слинько подав заяву на ім'я президента України Петра Порошенка з проханням відстрочити своє призначення.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, близькі до Верховного суду України.

У заяві Слинько зазначив, що дане прохання мотивується бажанням "уникнути будь-яких сумнівів щодо його кандидатури".

Слинько ініціював перевірку законності його дій як судді у кримінальній справі, що має суспільний резонанс: йдеться про зміну утримання під вартою Олексія Пукача на підписку про невиїзд, що дало йому можливість втекти і переховуватися аж до липня 2009 року.

Як відомо, Сергій Слинько та Станіслав Кравченко стали одними з переможців конкурсу до оновленого Верховного суду.

Під час конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя не побачили проблем у них, як у кандидатів на посади.

У ВССУ заявили, що колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва у складі суддів Глоса Л.Ф., Слинька С.С., Кравченка С.І. 5 листопада 2003 року дійсно розглядала апеляцію Пукача і його захисників на постанову судді Печерського райсуду Києва від 23 жовтня 2003 року.

Нею щодо Пукача було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. При цьому у ВССУ заявили, що на той момент Пукача не звинувачували у вбивстві Гонгадзе.

За президентства Віктора Януковича судді Сергій Слинько та В'ячеслав Наставний судили Юрія Луценка.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховний судреформиПукачГонгадзе
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