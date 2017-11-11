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СМИ: Судья, отпустивший Пукача, просит отсрочить свое назначение в ВС

Суббота, 11 ноября 2017, 13:21

Кандидат на должность судьи Верховного суда Украины Сергей Слинько подал заявление на имя президента Украины Петра Порошенко с просьбой отсрочить свое назначение.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники, близкие к Верховному суду Украины.

В заявлении Слинько отметил, что данная просьба мотивируется желанием "избежать каких-либо сомнений относительно его кандидатуры".

Слинько инициировал проверку законности его действий как судьи в уголовном деле, имеющем общественный резонанс: речь идет об изменении содержания Алексея Пукача под стражей на подписку о невыезде, что дало ему возможность потом сбежать и скрываться вплоть до июля 2009 года.

Как известно, Сергей Слинько и Станислав Кравченко стали одними из победителей конкурса в обновленный Верховный суд. 

В ходе конкурса Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия  не увидели проблем в их кандидатурах. 

В ВССУ заявили, что коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева в составе судей Глоса Л.Ф., Слинько С.С., Кравченко С.И. 5 ноября 2003 действительно рассматривала апелляцию Пукача и его защитников на постановление судьи Печерского райсуда Киева от 23 октября 2003 года.

Ею касательно Пукача была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. При этом в ВССУ заявили, что на тот момент Пукача не обвиняли в убийстве Гонгадзе.

При президентстве Виктора Януковича судьи Сергей Слынько и Вячеслав Наставный судили Юрия Луценко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховный судреформыПукачГонгадзе
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