Ватажок бойовиків ОРЛО не бачить іншого шляху крім "приєднання" до РФ

Лідер бойовиків ОРЛО Ігор Плотницький заявив, що іншого шляху, окрім входження окупованої території Донбасу до складу Росії, у них немає.

"За зовнішній політичний курс республіки (терористичної організації "ЛНР" - ред.) відповідає глава ... А я завжди казав, що окрім як шлях до РФ, іншого у нас немає, і нікуди ми більше не підемо, і нікуди повертатися не будемо", - заявив Плотницький в ефірі каналу "Луганськ 24".

За його словами, повернутися до складу України непідконтрольна українській владі територія Донбасу "у найближчій перспективі не може".

"Новости Донбасса"