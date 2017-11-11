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Ватажок бойовиків ОРЛО не бачить іншого шляху крім "приєднання" до РФ

Субота, 11 листопада 2017, 21:38
Ватажок бойовиків ОРЛО не бачить іншого шляху крім приєднання до РФ

Лідер бойовиків ОРЛО Ігор Плотницький заявив, що іншого шляху, окрім входження окупованої території Донбасу до складу Росії, у них немає.

"За зовнішній політичний курс республіки (терористичної організації "ЛНР" - ред.) відповідає глава ... А я завжди казав, що окрім як шлях до РФ, іншого у нас немає, і нікуди ми більше не підемо, і нікуди повертатися не будемо", - заявив Плотницький в ефірі каналу "Луганськ 24".

За його словами, повернутися до складу України непідконтрольна українській владі територія Донбасу "у найближчій перспективі не може".

"Новости Донбасса"

Теми: ЛНРРосіяДонбас
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