Лидер боевиков ОРЛО не видит другого пути, кроме "присоединения" к РФ

Лидер боевиков ОРЛО Игорь Плотницкий заявил, что другого пути, кроме вхождения оккупированной территории Донбасса в состав России, у них нет.

"За внешний политический курс республики (террористической организации "ЛНР" - ред.) отвечает глава ... А я всегда говорил, что кроме как пути в Россию, другого у нас нет, и никуда мы больше не пойдем, и никуда возвращаться не будем", - заявил Плотницкий в эфире канала "Луганск 24".



По его словам, вернуться в состав Украины неподконтрольная украинской власти территория "в ближайшей перспективе не может".

"Новости Донбасса"