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Бывшие главы разведки США считают, что Путин манипулирует Трампом

Понедельник, 13 ноября 2017, 00:24
Бывшие главы разведки США считают, что Путин манипулирует Трампом

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер заявили, что Трамп неправильно ведет себя в ситуации с московскими связями.

Об этом пишет Reuters.

"Я думаю, что Трамп по какой-то причине либо запуган Путиным, опасаясь, что он может сделать, или что может получиться в результате этих расследований ... Либо это наивность, невежество или страх, в смысле то, что Трамп делает по отношению к россиянам", - заявил Бреннан  в эфире CNN.

Клаппер добавил, что иностранные лидеры, которые выкатывают красную дорожку для Трампа, могут им манипулировать.

"Я действительно думаю, что и китайцы, и русские думают, что могут играть им, - сказал Клэппер.

Таким образом бывшие разведчики прокомментировали заявление Трампа о том,  что Путин убеждал его в невмешательстве РФ в американские выборы.

"Каждый раз, когда он видит меня, он говорит: "Я этого не делал". И я верю, я действительно верю, что когда он говорит мне такое, то именно так и есть", - сказал Трамп, отметив, что Путин очень оскорблен обвинениями.

При  этом министр финансов США Стив Мнучин сказал на том же шоу, что критика того, как Трамп строит отношения с Россией и Китаем "нелепа".

"Президентом Трампом никто не играет", - заявил Мнучин.

Бреннан отказался ответить на вопрос, имеет ли он какие-либо данные, котрые подтверждающие предположения, что у России есть компромат о Трампе.

Ранее сенатор США Джон Маккейн заявил, что доверие Трампа словам Путина о невмешательстве РФ в американские выборы угрожает нацбезопасности страны.

В то же время ЦРУ подтвердило позицию о вмешательстве России в выборы в США.

Темы: ТрампСШАРосcия
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