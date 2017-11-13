Геращенко поскаржилася на людей у балаклавах за перевірки речей

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко просить організаторів мітингу під Верховною Радою розблокувати рух транспорту під парламентом.

На погоджувальній раді фракцій і груп вона розповіла, що тиждень тому у представників громадських організацій, які йшли до неї на зустріч, "невідомі люди в балаклавах обшукували сумки, приватні речі, зривали з них хустки".

"Я написала звернення до поліції про те, що не може бути, щоб у центрі міста відбувалися подібні речі", – повідомила перший віце-спікер парламенту.

"До мене сьогодні зранку звернулися кияни, які поінформували, що вчора під час продовження цих мітингів люди просто так ходили під "Пливе кача". Я не дозволю публічно так нівелювати і плюндрувати ті речі, які є (значимими – ред.) для кожного українця, який знає, що під "Пливе кача" ми прощаємося з загиблими", – додала Геращенко.

Перший віце-спікер наголосила, що у Верховній Раді "всі шанують право на мирний протест", але попросила звільнити проїжджу частину.

"Ніхто силових заходів не буде проявляти до мирних протестуючих, але давайте шанувати і право парламенту на нормальну роботу, і право киян на нормальне життя", – сказала вона.

"Я закликаю всіх тих, хто причетний до цих мітингів так само шанувати право киян і гостей столиці – святих людей – на мирне життя. Вирок цьому мітингу поставлено", – заявила Геращенко.

Вона також зазначила: "Слава Богу, один із представників опозиційної фракції перестав блукати у прапорі в туалет і в їдальню, тим самим демонструючи неповагу до ключового державного символу".

Депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв, узявши слово, так пояснив, чому протестувальники перевіряють речі: "За час цих перевірок до табору не була допущена людина, яка зруйнувала пам’ятник Небесній сотні на Інститутській. До табору не була допущена людина, яка служила в лавах так званого ДНР...".

Він не встиг договорити у виділений час, а Геращенко пояснила, що дбає про дотримання закону:

"Я вважаю, що народний депутат України не може битися з кимось, а озброєні формування не можуть когось доглядати – і з цим я звернулася до того органу, який цим займається".