Геращенко пожаловалась на людей в балаклавах за проверки вещей

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко просит организаторов митинга под Верховной Радой разблокировать движение транспорта под парламентом.

На согласительном совете фракций и групп она рассказала, что неделю назад у представителей общественных организаций, которые шли к ней на встречу, "неизвестные люди в балаклавах обыскивали сумки, частные вещи, срывали с них платки".

"Я написала обращение в полицию о том, что не может быть, чтобы в центре города происходили подобные вещи", – сообщила первый вице-спикер парламента.

"Ко мне сегодня утром обратились киевляне, которые сообщили, что вчера во время продолжения этих митингов люди просто так ходили под "Плыве кача". Я не позволю публично так нивелировать и топтать те вещи, которые (значимы – ред.) для каждого украинца, который знает, что под "Плыве кача" мы прощаемся с погибшими", – добавила Геращенко.



Первый вице-спикер подчеркнула, что в Верховной Раде "все уважают право на мирный протест", но попросила освободить проезжую часть.



"Никто силовых мер не будет проявлять к мирным протестующим, но давайте уважать и право парламента на нормальную работу, и право киевлян на нормальную жизнь", – сказала она.



"Я призываю всех, кто причастен к этим митингам, так же уважать право киевлян и гостей столицы – святых людей – на мирную жизнь. Приговор этому митингу вынесен", – заявила Геращенко.

Она также отметила: "Слава Богу, один из представителей оппозиционной фракции перестал бродить во флаге в туалет и в столовую, тем самым демонстрируя неуважение к ключевому государственному символу".



Депутат от "Самопомочи" Егор Соболев, взяв слово, так объяснил, почему протестующие проверяют вещи: "За время этих проверок в лагерь не был допущен человек, который разрушил памятник Небесной сотни на Институтской. В лагерь не был допущен человек, который служила в рядах так называемой ДНР...".



Он не успел договорить в выделенное время, а Геращенко объяснила, что заботиться о соблюдении закона:



"Я считаю, что народный депутат Украины не может драться с кем-то, а вооруженные формирования не могут кого-то досматривать – и с этим я обратилась в тот орган, который этим занимается".