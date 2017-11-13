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Сытник пожаловался на атаку власти на актикоррупционеров

Понедельник, 13 ноября 2017, 11:33
Сытник пожаловался на атаку власти на актикоррупционеров

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что все, что сейчас происходят вокруг бюро - давление власти на антикоррупционеров.

Подобное заявление он сделал в эфире "5 канала" после его вызова в НАПК для дачи объяснений относительно возможного конфликта интересов.

Надо быть совсем наивным, чтобы не понимать, что те дела, которые мы сегодня расследуем, власть так просто не оставит. Начиная от Мартыненко, Насирова,"рюкзаков" и заместителя министра МВД и других ", - сказал Сытник.

"Обычно мы ожидали, что будет такая реакция. Ждали, что будет медийная атака с применением всех подконтрольных ресурсов, в том числе таких как НАПК. Я не исключаю, что будут и дальнейшее использование административного ресурса, такое как подозрения и аресты", - добавил он.

По его словам, он готов к арестам и готов "жить в оппозиции".

На вопрос журналистов, относительно чего он должен был предоставить объяснения и может ли показать соответствующие документы публике, он ответил, что не помнит, из-за чего именно его обвиняют в конфликте интересов, а относительно документов порекомендовал написать официальное обращение в НАБУ.

"Никакого конфликта интересов, в отличие от госпожи Корчак у меня не было. Именно она прислала мне запрос в состоянии реального конфликта интересов", - заявил директор антикоррупционного бюро.

Он отметил, что получил запрос от НАПК именно тогда, когда расследовал использование директором Нацагентства Натальей Корчак и ее мужем автомобиля и паркоместа, которые были не задекларированы.

Также Сытник отметил, что если в дальнейшем детектив НАБУ решит, что есть уже достаточно доказательств для объявления подозрения Корчак, то соответствующие документы будут переданы в САП.

Ранее сообщалось, что Нацагентство по предупреждению коррупции пригласило директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника для дачи объяснений о невыполнении им требований НАПК. В агентстве считают, что председатель НАБУ нарушил ч.4 ст.12 закона о предотвращении коррупции, а именно отказал НАПК в предоставлении информации и документов.

В свою очередь НАБУ предоставило информацию и документы, которое запрашивало НАПК, а также заподозрило главу НАПК Наталью Корчак в конфликте интересов.

Украинская правда

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Темы: НАБУСытникНАПК
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