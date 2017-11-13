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Задержанным со взрывчаткой закарпатцам объявили о подозрении

Понедельник, 13 ноября 2017, 16:29
Задержанным со взрывчаткой закарпатцам объявили о подозрении

Двум мужчинам, задержанным в столице с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами, объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города Киева.

"В настоящее время задержанным лицам, оказались уроженцами Закарпатской области 1990 и 1991 г.р., объявлено о подозрении по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Также сообщается, что в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются фактические обстоятельства и мотивы совершения уголовного преступления", – резюмируют правоохранители.

Как известно, 12 ноября 2017 года на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители задержали двух молодых людей, в машине которых изъяли пять брусков пластического вещества, а также 10 предметов, похожих на детонаторы.

Согласно полученным выводам экспертов, изъятые предметы идентифицированы как взрывчатое вещество, произведенное на основе гексогена общим весом 6,5 кг, а также электродетонаторы, которые являются боевыми припасами.

Одна из версий по этому делу – подготовка к теракту.

Участники акции протеста под Верховной Радой 13 ноября выступили с заявлением, что задержанных с взрывчаткой закарпатцев ранее выгнали из палаточного городка.

Украинская правда
Темы: криминалпрокуратура
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