Дезертиру з Криму продовжили арешт до 10 січня

Дарницький районний суд Києва продовжив термін утримання під вартою Максиму Одинцову до 10 січня. Його звинувачують у дезертирстві і державній зраді.

Про це повідомив його адвокат Валентин Рибін, передає "Крим.Реалії".

"Одинцову продовжили арешт до 10 січня. Також сьогодні відбувся допит одного зі свідків. Наступне засідання відбудеться 21 грудня о 13:30", – сказав Рибін.

Зазначається, що Рибін був одним із адвокатів російських військових Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва, яких у квітні 2016 року обміняли на українську військову Надію Савченко.

Як відомо, СБУ затримала на адмінкордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

У Росії ж заявляють, що колишніх українських військових нібито виманили на пункт "Джанкой". Сам Одинцов не визнає своєї провини у державній зраді.

Одинцов проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до РФ.

До окупації служив у військовій частині А1100 (смт Новофедорівка) на посаді: старший повітряний стрілець-pадист вертолітного загону вертолітної ескадрильї.