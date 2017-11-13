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Дезертиру из Крыма продлили арест до 10 января

Понедельник, 13 ноября 2017, 18:23

Дарницкий районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Максиму Одинцову до 10 января. Его обвиняют в дезертирстве и государственной измене.

Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин, передает "Крым.Реалии".

"Одинцову продлили арест до 10 января. Также сегодня состоялся допрос одного из свидетелей. Следующее заседание состоится 21 декабря в 13:30", - сказал Рыбин.

Отмечается, что Рыбин был одним из адвокатов российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых в апреле 2016 обменяли на украинскую военную Надежду Савченко.

Как известно, СБУ задержала на админгранице с Крымом двух дезертиров, после аннексии полуострова перешли служить в армию.

В России же заявляют, что бывших украинских военных якобы выманили на пункт "Джанкой". Сам Одинцов не признает своей вины в государственной измене.

Одинцов проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу в РФ.

До оккупации служил в военной части А1100 (пгт Новофедоровка) в должности: старший воздушный стрелок-pадист вертолетного отряда вертолетной эскадрильи.

Темы: судКрымРосcия
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