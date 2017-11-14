Матіос пройшов інтерв'ю на голову Держбюро розслідувань. Комісії вірить

Головний військовий прокурор, кандидат на посаду керівника Державного бюро розслідувань Анатолій Матіос заявив, що хотів би обійти 19 суперників, але готовий і до поразки.

Про це він у вівторок заявив журналістам після співбесіди комісії з обрання глави ДБР, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Матіоса, він безумовно розраховує очолити ДБР, але якщо цього не станеться, "значить так треба".

"Я вважаю, що всі розумні люди приймають розумні рішення. У цій комісії не розумних людей немає за визначенням. Питання: як зважити все і вибрати з 19-ти (кандидатів - ред)? Це напевно, складно, але, думаю, вони впораються з цим", - сказав головний військовий прокурор.

Він також додав, що вважає комісію незаангажованою.

"Оскільки був квотований принцип відбору членів комісії, некоректно говорити про заангажованість комісії", - підкреслив головний військовий прокурор.

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на голову конкурсної комісії Романа Майданика, комісія визначиться з кандидатурою на пост керівника бюро у четвер, 16 листопада о 16 годині.

Він також додав, що комісії також слід буде обрати першого заступника і заступника керівника ДБР, після чого почнеться відбір керівників структурних підрозділів, а це більше 80 посадових осіб.

Майданик не зміг однозначно відповісти, чи вистачить півроку строку для формування штату ДБР.

Раніше Матіос пообіцяв що якщо його оберуть главою ДБР, то запустить роботу бюро протягом 3 місяців.

Як відомо, 13 листопада Конкурсна комісія почала проводити повторні співбесідиз кандидатами на зайняття посад директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника директора ДБР.

Як повідомлялось, під час засідання комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради 8 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко поскаржився на колапс у правоохоронній системі.

Він нарікав, що ДБР було створене ще 2 роки тому, але за цей час спеціальна комісія так і не змогла призначити керівника та набрати відповідний штат, тож ситуація зайшла в глухий кут.