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Матиос прошел интервью на главу Госбюро расследований. Комиссии верит

Вторник, 14 ноября 2017, 11:47

Главный военный прокурор, кандидат на должность руководителя Государственного бюро расследований Анатолий Матиос заявил, что  хотел бы обойти 19 соперников, но готов и к поражению.

Об этом он во вторник заявил журналистам после собеседования комиссии по избранию главы ГБР, передает "Интерфакс -Украина".

По словам Матиоса, он безусловно рассчитывает возглавить ГБР, но если этого не случится, "значит так надо".

"Я считаю, что все умные люди принимают умные решения. В этой комиссии не умных людей нет по определению. Вопрос: как взвесить всё и выбрать из 19-ти (кандидатов – ред)? Это наверное, сложно, но, думаю, они справятся с этим", - сказал главный военный прокурор.

Он также добавил, что считает комиссию незаангажированной.

"Поскольку был квотированный принцип отбора членов комиссии, некорректно говорить о заангажированности комиссии", - подчеркнул главный военный прокурор.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу конкурсной комиссии Романа Майданика, комиссия определится с кандидатурой на пост руководителя бюро в четверг, 16 ноября в 16 часов.

Он также добавил, что комиссии также предстоит избрать первого заместителя и заместителя руководителя ГБР, после чего начнется отбор руководителей структурных подразделений, а это более 80 должностных лиц.

Майданик не смог однозначно ответить, хватит ли полгода срока для формирования штата ГБР.

Ранее Матиос пообещал, что если его изберут главой ГБР, то он запустит работу бюро в течение 3 месяцев.

Как известно, 13 ноября Конкурсная комиссия начала проводить повторные собеседования с кандидатами на занятие должностей директора Государственного бюро расследований, первого заместителя и заместителя директора ГБР.

Как сообщалось, во время заседания комитета законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады 8 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко пожаловался на коллапс в правоохранительной системе.

Он сетовал, что ГБР было создано еще 2 года назад, но за это время специальная комиссия так и не смогла назначить руководителя и набрать соответствующий штат, поэтому ситуация зашла в тупик.

Темы: Матиос
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