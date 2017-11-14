СБУ затримала найманця з РФ, який їхав "на роботу" до бойовиків
Співробітники СБУ затримали громадянина Росії, який незаконно перетнув державний кордон та прямував на підконтрольну бойовикам територію для ремонту військової техніки терористів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Найманця спіймали в Новоайдарському районі Луганської області.
Затриманий мешканець Воронезької області розповів слідству, що побачив на автобусній зупинці російського міста Розсош оголошення про набір добровольців для участі у бойових діях на боці терористичної організації "ЛНР".
За його словами, на "роботу" брали механіків та обіцяли високу заробітну плату.
"Росіянина зацікавила така пропозиція, і він прибув до Ростовської області. Там він отримав від координатора бойовиків інструкції щодо подальших дій на території України. Найманцю також допомогли незаконно перетнути кордон в обхід встановлених пунктів пропуску", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що після проведення слідчо-оперативних дій, громадянина РФ повернули на територію Росії.