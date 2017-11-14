Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала наемника из РФ, который ехал "на работу" к боевикам

Вторник, 14 ноября 2017, 15:08

Сотрудники СБУ задержали гражданина России, который незаконно пересек государственную границу и направлялся на подконтрольную боевикам территорию для ремонта военной техники террористов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Наемника поймали в Новоайдарском районе Луганской области.

Задержанный житель Воронежской области рассказал следствию, что увидел на автобусной остановке российского города Россошь объявление о наборе добровольцев для участия в боевых действиях на стороне террористической организации "ЛНР".

По его словам, на "работу" принимали механиков и обещали высокую заработную плату.

"Россиянина заинтересовало такое предложение, и он прибыл в Ростовскую область. Там он получил от координатора боевиков инструкции по дальнейшим действиям на территории Украины. Наемнику также помогли незаконно пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска", - говорится в сообщении. 

 
фото сбу 

Отмечается, что после проведения следственно-оперативных действий, гражданина РФ вернули на территорию России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСБУДонбассЛНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Росcия
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Последние новости
11:20
Шпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
Все новости...
Реклама: