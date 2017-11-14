СБУ задержала наемника из РФ, который ехал "на работу" к боевикам

Сотрудники СБУ задержали гражданина России, который незаконно пересек государственную границу и направлялся на подконтрольную боевикам территорию для ремонта военной техники террористов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Наемника поймали в Новоайдарском районе Луганской области.

Задержанный житель Воронежской области рассказал следствию, что увидел на автобусной остановке российского города Россошь объявление о наборе добровольцев для участия в боевых действиях на стороне террористической организации "ЛНР".

По его словам, на "работу" принимали механиков и обещали высокую заработную плату.

"Россиянина заинтересовало такое предложение, и он прибыл в Ростовскую область. Там он получил от координатора боевиков инструкции по дальнейшим действиям на территории Украины. Наемнику также помогли незаконно пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

фото сбу

Отмечается, что после проведения следственно-оперативных действий, гражданина РФ вернули на территорию России.