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Геращенко про позицію Білорусі: Це другий ніж у спину Україні

Середа, 15 листопада 2017, 09:33

Перший віце-спікер Ірина Геращенко зазначила, що Білорусь стала однією з 25 країн, які, разом із Росією, висловилися проти резолюції щодо Криму.  

"Це – не нейтральна позиція, а цілком конкретна. Нейтральні країни бодай утрималися", – зазначила політик у Facebook, їдучи до Мінська, де представляє Україну у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи.

"Білорусі знову не вистачило "нейтральності" для інакшої від РФ позиції. Але при цьому Мінськ претендує на певні миротворчі лаври, наголошуючи, що створює нейтральний майданчик для переговорів по Донбасу", – обурилася вона.

"Я як український політик і як учасник переговорів у мінських групах розцінюю вчорашнє голосування білоруської делегації в третьому комітеті ООН по резолюції по Криму як таке, яке йде врозріз з гучними заявами про нейтральність", – заявила Геращенко.

"Це другий ніж у спину Україні. Після подібного минулорічного голосування. Виклала свою позицію максимально дипломатично, мовчати не вважаю за можливе", – додала вона .

Геращенко подякувала за просування резолюції послу України в ООН Володимиру Єльченку, Ахтему Чийгозу та Мустафі Джемілєву, який у свій день народження поїхав до Нью-Йорка працювати задля підтримки декларації.

"Голосування в Генасамблеї по цій принциповій для України резолюції – в грудні. Ми б хотіли бачити бодай нейтральність від тих країн, які голосно заявляють про свою нейтральність, громадяни яких представлені в місії СММ ОБСЄ і які хочуть долучитися до миротворчої місії на Донбасі", – зазначила політик.

Як відомо, 71 держава підтримала український проект резолюції Генеральної асамблеї ООН, 77 утрималися від голосування, а 25 проголосували проти – зокрема, проти висловилися Росія, Білорусь та Сербія.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьООНРосіяКримГеращенко Ірина
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