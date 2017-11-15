Ще два співробітники НАЗК озвучать факти порушень – Найєм

Ще два співробітника Національного агентства з попередження корупції хочуть озвучити факти порушень у НАЗК.



Про це повідомляє 15 листопада народний депутат від БПП Мустафа Найєм.



"#SolomatinaGate в НАЗК обростає новими дійовими особами – сьогодні о 15:00 на засідання антикорупційного комітету прийдуть ще два співробітника Нацагенства, які висловили готовність слідом за Ганною Соломатіною публічно озвучити нові факти порушень у НАЗК", - пише він у Facebook.



За словами Найєма, зокрема, на засідання прийде один з аудиторів, який надасть звіт про фальсифікації і порушення при проведенні спеціальних та повних перевірок декларацій народних депутатів і членів уряду.

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Як відомо, 14 листопада, керівниця одного з департаментів Національного агентства із запобігання корупції Ганна Соломатіна виступила з сенсаційними заявами.

За її словами, НАЗК повністю контролює влада через "куратора" з Адміністрації президента. І цей антикорупційний орган використовують для розправи над неугодними політиками та покривання лояльних до влади чиновників.

В Адміністрації президента одразу ж відхрестилися від причетності своїх працівників до фальсифікацій перевірки декларацій.

У свою чергу в Національному антикорупційному бюро заявили, що їхні детективи проводять розслідування за фактами можливої корупції в НАЗК.

У самому ж НАЗК заявили, що направлять до суду позовну заяву з вимогою спростування інформації про можливі фальсифікації перевірок декларацій.