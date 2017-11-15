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Еще два сотрудника НАПК озвучат факты нарушений – Найем

Среда, 15 ноября 2017, 11:29

Еще два сотрудника Национального агентства по предупреждению коррупции хотят озвучить факты нарушений в НАПК.

Об этом сообщает 15 ноября народный депутат от БПП Мустафа Найем.

"#SolomatinaGate в НАЗК обрастает новыми дейстующими лицами – сегодня в 15:00 на заседание антикоррупционного комитета придут еще два сотрудника Нацагенства, которые выразили готовность вслед за Анной Соломатиной публично звучить новые факты нарушений в НАЗК", – пишет он в Facebook.

По словам Найема, в частности, на заседание придет один из аудиторов, который предоставит отчет о подлогах, фальсификациях и нарушениях при проведении специальных и полных проверок деклараций народных депутатов и членов правительства.

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Как известно, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

По словам Соломатиной, НАПК – не независимый орган, его полностью контролирует власть.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что их детективы проводят расследование по фактам возможной коррупции в НАПК.

В Администрации президента заявили, что у них нет лиц, причастных к фальсификации проверки электронных деклараций.

В самом НАПК заявили, что направят в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларации
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