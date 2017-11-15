Папієв і Парубій посварилися на засіданні ВР

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій відмовився закрити засідання парламенту на прохання депутата від "Опоблоку" Михайла Папієва, який повідомив про відсутність кворуму, і полаяв сам "Опоблок".

Це сталося 15 листопада під час ранкового засідання.

"Порахуйте особисто…От ми порахували: є 80 народних депутатів у залі. Ви знаєте як, відповідно до регламенту, потрібно вчиняти, коли немає більшості від конституційного складу – ви маєте закрити засідання. Я просив би вас вчинити дії відповідно до законодавства і закрити ранкове засідання", - сказав Папієв.

У свою чергу Парубій додав, що відреагує на подібну заяву, коли у залі буде вся фракція "Опоблоку".

"Згідно з законом про працю, народний депутат має перебувати на робочому місці. Ви, будь ласка, подивіться направо-наліво, де члени вашої фракції, які мали би бути на роботі під час робочого дня?", - сказав спікер.

"Де знаходяться депутати від вашої фракції в робочий час? Де вони перебувають?" – підвищив голос Парубій.

За словами спікера, він закриє засідання, коли побачить, що фракція "Опоблоку" не порушує регламент, і в ній не кнопкодавлять.

"Я вам обіцяю, колеги, публічно обіцяю, в той момент, коли в залі буде сидіти у повному складі фракція "Опозиційного блоку", я проведу рейтингове голосування і тоді закрию Раду. Вас зареєстровано 25, а в залі знаходиться 5. Повиймайте карточки, будь ласка, припиніть порушувати регламент. Я можу зараз зробити перекличку на вашу вимогу вашого блоку", - сказав Парубій.

Депутати з "Опоблоку" закричали "Можна!" і "Давайте!", однак спікер на це не відреагував.

"І тому я прошу – ведіть себе чемно, беріть участь у засіданні. Проходимо законопроект. І повиймайте карточки, тоді ми побачимо реальний стан у залі", - сказав Парубій і продовжив вести засідання.

Як відомо, кворум ВР становить 226 депутатів.