Папиев и Парубий поссорились на заседании ВР

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отказался закрыть заседание парламента по просьбе депутата от "Опоблока" Михаила Папиева, который сообщил об отсутствии кворума, и поругал сам "Опоблок".

Это произошло 15 ноября во время утреннего заседания.

"Посчитайте лично ... Вот мы посчитали: есть 80 народных депутатов в зале. Вы знаете как, согласно регламенту, нужно поступать, когда нет большинства от конституционного состава – вы должны закрыть заседание. Я просил бы вас действовать в соответствии с законодательством и закрыть утреннее заседание", - сказал Папиев.

В свою очередь Парубий добавил, что отреагирует на подобное заявление, когда в зале будет вся фракция "Опоблока".

"Согласно закону о труде, народный депутат должен быть на рабочем месте. Вы, пожалуйста, посмотрите направо-налево, где члены вашей фракции, которые должны быть на работе во время рабочего дня?", - сказал спикер.

"Где находятся депутаты от вашей фракции в рабочее время? Где они находятся?" - повысил голос Парубий.

По словам спикера, он закроет заседание, когда увидит, что фракция "Опоблока" не нарушает регламент, и в ней не кнопкодавят.

"Я вам обещаю, коллеги, публично обещаю, в тот момент, когда в зале будет сидеть в полном составе фракция "Оппозиционного блока", я проведу рейтинговое голосование и тогда закрою Раду. Вас зарегистрировано 25, а в зале находится 5. Выньте карточки, пожалуйста, прекратите нарушать регламент. Я могу сейчас сделать перекличку по вашему требованию вашего блока", - сказал Парубий.

Депутаты из "Опоблока" закричали "Можно!" и "Давайте!", однако спикер на это не отреагировал.

"И поэтому я прошу – ведите себя вежливо, участвуйте в заседании. Проходим законопроект. И выньте карточки, тогда мы увидим реальное состояние в зале", - сказал Парубий и продолжил вести заседание.

Как известно, кворум ВР составляет 226 депутатов.