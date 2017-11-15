Після резолюції ООН Рада Європи має посилити тиск на РФ - Кулеба

Нова резолюція ООН щодо Криму вказує Раді Європи, що їй варто посилити тиск на Росію.

Про це у своєму твіттері написав представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

Він додав:

"Плани щодо повернення росіян до ПАРЄ в січні 2018 - це саме зменшення тиску. РЄ має діяти відповідально і захищати, а не торгувати принципами".

Як відомо, 71 держава підтримала український проект резолюції Генеральної асамблеї ООН, 77 утрималися від голосування, а 25 проголосували проти – зокрема, проти висловилися Росія, Білорусь та Сербія.

Міністерство закордонних справ України наголосило, що голосування щодо резолюції Генеральної асамблеї ООН з кримського питання свідчить про підтримку України світом в питанні де-окупації Криму.