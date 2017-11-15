После резолюции ООН Совет Европы усилит давление на РФ - Кулеба

Новая резолюция ООН по Крыму указывает Совету Европы, что стоит усилить давление на Россию.



Об этом в своем твиттере написал представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он добавил:



"Планы по возвращению россиян в ПАСЕ в январе 2018 - это именно уменьшение давления. СЕ должен действовать ответственно и защищать, а не торговать принципами".

Как известно, 71 государство поддержало украинский проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, 77 воздержались от голосования, а 25 проголосовали против - в частности, против высказались Россия, Беларусь и Сербия.



Министерство иностранных дел Украины отметило, что голосование по резолюции Генеральной ассамблеи ООН по крымского вопроса свидетельствует о поддержке Украины миром в вопросе де-оккупации Крыма.