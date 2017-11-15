Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После резолюции ООН Совет Европы усилит давление на РФ - Кулеба

Среда, 15 ноября 2017, 13:04

Новая резолюция ООН по Крыму указывает Совету Европы, что стоит усилить давление на Россию.

Об этом в своем твиттере написал представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он добавил:

"Планы по возвращению россиян в ПАСЕ в январе 2018 - это именно уменьшение давления. СЕ должен действовать ответственно и защищать, а не торговать принципами".

Как известно, 71 государство поддержало украинский проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, 77 воздержались от голосования, а 25 проголосовали против - в частности, против высказались Россия, Беларусь и Сербия.

Министерство иностранных дел Украины отметило, что голосование по резолюции Генеральной ассамблеи ООН по крымского вопроса свидетельствует о поддержке Украины миром в вопросе де-оккупации Крыма.

Темы: ЕвропаООНКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Европа
Импорт сжиженного газа в Европу упал до минимума с ноября 2021 года – Bloomberg
Папа Римский раскритиковал Европу за недостаток "креатива" для урегулирования войны в Украине
Еще одно государство ЕС откроет посольство в Молдове
Последние новости
11:20
Шпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
Все новости...
Реклама: