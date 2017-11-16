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У Криму обшукують будинок вчительки кримськотатарської мови – Чубаров

Четвер, 16 листопада 2017, 11:29
У Криму обшукують будинок вчительки кримськотатарської мови – Чубаров
скріншот

Окупанти проводять обшук в будинку вчительки кримськотатарської мови Ленари Халіліч у селі Есен-Екі в захопленому Росією Криму.

Про це повідомляє у Facebook глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

"Згідно з інформацією, яка щойно надійшла з Криму, в ці хвилини російськими окупантами здійснюється обшук будинку вчительки кримськотатарської мови в селі Есен-Екі (нині - Пушкіно) Ічкінського (нині - Радянського) району Ленари Халіліч", - пише він.

За інформацією "Української правди", проходить обшук у Мустафи Мустафаєва та його матері, приїхало 5 машин з Севастополя. Нікого не впускають і не випускають.

За неперевіреною інформацією, також пройшов обшук в Журавках.

Як повідомляє у Facebook "Кримська солідарність", нинішнє прізвище Ленари - Мустафаєва і живе вона разом з Мустафой Мустафаєвим. Працює вчителем початкових класів у середній школі її села і веде клас з кримськотатарською мовою навчання.

Також надійшла інформація, що ФСБ проводить обшук на сусідній вулиці в будинку матері Мустафаєва, а також у сестри Ленари в селі Журавки.

"Мустафу Мустафаєва або його сина відвезли. У відповідь на обурення місцевих жителів, які зібралися біля будинку, силовики, саджаючи його в машину, сказали: "Він сам виявив бажання".

Організація нагадала, що за таким же сценарієм розвивалися події, коли затримували Ріната Параламова.

Як повідомлялося, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відмічає, що російська влада посилила переслідування кримських татар в Криму.

Українська правда

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Теми: Кримкримські татариЧубаровОкунськаРосія
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