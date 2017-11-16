В Крыму обыскивают дом учительницы крымскотатарского языка – Чубаров

Оккупанты проводят обыск в доме учительницы крымскотатарского языка Ленары Халилич в селе Эсен-Эки в захваченном Россией Крыму.

Об этом сообщает в Facebook глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

"По поступившей из Крыма информации, в эти минуты русскими оккупантами осуществляется обыск дома учительницы крымскотатарского языка в селе Эсен-Эки (ныне - Пушкино) Ичкинского (ныне - Советского) района Ленары Халилич", - пишет он.

По информации "Украинской правды" проходит обыск у Мустафы Мустафаева и его матери, приехало 5 машин из Севастополя. Никого не впускают и не выпускают, пока не закончат информации нет.

По непроверенной информации, также прошел обыск в Журавках.

Как сообщает в Facebook "Крымская солидарность", нынешняя фамилия Ленары - Мустафаева и живет она в обыскиваемом доме Мустафы Мустафаева. Работает она учителем начальных классов в средней школе ее села и ведёт класс с крымскотатарским языком обучения.

Также поступила информация, что ФСБ проводит обыск на соседней улице в доме матери Мустафаева, а также у сестры Ленары в селе Журавки.

"Мустафу Мустафаева либо его сына увезли. В ответ на возмущения местных жителей, которые собрались возле дома, силовики, сажая его в машину, сказали: "Он сам изъявил желание".

Организация напомнила, что по такому же сценарию развивались события, когда задерживали Рината Параламова.

Как сообщалось, международная правозащитная организация Human Rights Watch отмечает, что российские власти усилили преследования крымских татар в Крыму.