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ГПУ проводить обшуки у справі корупції в "Укрзалізниці"

Четвер, 16 листопада 2017, 10:17

16 листопада правоохоронці проводять обшуки у 6 регіонах України у справі зловживань в "Укрзалізниці".

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Сьогодні Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією проводять близько 50 обшуків в шести регіонах України по справі зловживань у особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів", - написав він.

"Підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія. Висновок – корупція на високому рівні таки є! Я знову правий!", - додав Омелян.

За його словами, важливо, щоб цю справу довели до кінця.

"Щоб це не стало черговою серією Discovery Channel: піймав-сфотографував-відпустив! Правоохоронці запевняють, що йдуть до кінця і на жодні компроміси не згодні", - підсумував Омелян. 

"Українська правда" звернулася з цього приводу за коментарями до ГПУ.

Як відомо, у листопаді 2016 року депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що брати Дубневичі збагачуються на держзакупівлях "Укрзалізниці". 

25 січня 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував на засіданні уряду главу "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна. Зокрема, Омелян звинуватив Балчуна в корупції і співпраці з Дубневичами.

Глава "Укрзалізниці" Балчун визнав, що спілкується з нардепом Ярославом Дубневичем, оскільки той очолює парламентський комітет з транспорту.

Як відомо, "Укрзалізниця" закуповує запчастини, які виробляють компанії братів Дубневичів.

Конфлікту Омеляна і Балчуна передувало рішення Кабінету міністрів, який перепідпорядкував "Укрзалізницю", забравши її у Міністерства інфраструктури. Згідно з цим рішенням, "Укрзалізниця" буде підпорядковуватися напряму уряду.

У лютому Національне антикорупційне бюро отримало доступ до документів ПАТ "Укрзалізниця" для розслідування закупівель продукції у компаній нардепів від БПП Ярослава і Богдана Дубневичів.

"Українська правда" в Threads

Теми: УкрзалізницядержзакупівліОмелянкорупція
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