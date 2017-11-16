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ГПУ проводит обыски по делу коррупции в "Укрзализныци"

Четверг, 16 ноября 2017, 10:17

16 ноября правоохранители проводят обыски в 6 регионах Украины по делу злоупотреблений в "Укрзализныци".

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сегодня Генеральная прокуратура с Национальной полицией проводит около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов", - написал он.

"Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания. Вывод – коррупция на высоком уровне есть! Я снова прав!", - добавил Омелян.

По его словам, важно, чтобы это дело довели до конца.

"Чтобы это не стало очередной серией Discovery Channel: поймал-сфотографировал-отпустил! Правоохранители уверяют, что пойдут до конца и ни на какие компромиссы не согласны", - подытожил Омелян.

"Украинская правда" обратилась по комментарии по этому поводу к ГПУ.

Как известно, в ноябре 2016 года депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что братья Дубневичи обогащаются на госзакупках "Укрзализныци".

25 января 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал на заседании правительства глава "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

В частности, Омелян обвинил Балчуна в коррупции и сотрудничестве с Дубневичами.

Глава "Укрзализныци" Балчун признал, что общается с нардепом Ярославом Дубневичем, поскольку тот возглавляет парламентский комитет по транспорту.

Как известно, "Укрзализныця" закупает запчасти, которые производят компании братьев Дубневичей.

Конфликту Омеляна и Балчуна предшествовало решение Кабинета министров, которое переподчинило "Укрзализныцю", забрав ее у Министерства инфраструктуры. Согласно этому решению, "Укрзализныця" будет подчиняться напрямую правительству.

В феврале НАБУ получило доступ к документам ПАО "Укрзализныця" для расследования сговора с Дубневичами.

  

Темы: УкрзализныцягосзакупкиОмелянкоррупция
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