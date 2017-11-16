Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ затримало восьмого фігуранта у справі про розкрадання "Стіни"

Четвер, 16 листопада 2017, 14:32

Національне антикорупційне бюро затримало особу, ймовірно причетну до розкрадання на так званому проекті "Стіна".

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснили низку обшуків, за результатами яких затримали особу, ймовірно задіяну у корупційній схемі з заволодіння коштами державного бюджету України… – так званий проект "Стіна", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, затримана особа виступила пособником у заволодінні бюджетними коштами службовими особами Державної прикордонної служби та керівниками підприємств-генпідрядників.

НАБУ встановило, що затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності, через яке впродовж 2015–2016 років забезпечував переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генпідрядників проекту "Стіна".

"Всього, відповідно до даних слідства, за участю цього підприємства конвертовано у готівку понад 10 млн грн, виділених для інженерно-технічного облаштування кордону, якими у подальшому заволоділи учасники злочинної схеми", – зазначають у відомстві.

Наразі правоохоронці проводять із затриманим слідчі дії, вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Повідомляється також, що за результатами проведених обшуків детективи НАБУ вилучили понад 40 печаток підприємств з ознаками фіктивності, зокрема й тих, які були задіяні в злочинній схемі заволодіння бюджетними коштами, а також декілька сотень тисяч готівки.

В серпні цього року були затримані 7 підозрюваних у розтраті державних коштів, виділених для так званого проекту "Стіна".

Як відомо, одним з ідеологів побудови укріплень на кордоні з Росією був тодішній прем'єр Арсеній Яценюк. Він запевнював, що споруда стане надійною перешкодою проти можливого проникнення російських військ в Україну.

З березня 2016 року НАБУ займалось розслідуванням можливого розкрадання грошей на проекті "Стіна".

В липні 2017 року ГПУ заявило про виявлення схеми розтрати і присвоєння бюджетних коштів в ході будівництва проекту "Стіна" на кордоні з Росією.

За даними слідства чиновники прикордонної служби та приватні підприємці привласнили понад 100 млн гривень.

В серпні цього року були затримані 7 підозрюваних у розтраті державних коштів, виділених для проекту "Стіна".

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергся вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: