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Росія про обмін заручниками: "Поки не буде"

Четвер, 16 листопада 2017, 15:55
Росія про обмін заручниками: Поки не буде

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що обговорення обміну полоненими між Україною й ОРДЛО не стосується обміну ув'язненими між РФ і Україною.

Про це він сказав журналістам у вівторок, передає ТАСС.

"Поки не буде", - відповів Пєсков на питання, чи буде мати розвиток тема обміну ув'язненими між РФ і Україною після початку обговорення можливості обміну між Україною та ОРДЛО.

За словами речника Путіна, "це зовсім інша субстанція".

Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін після зустрічі з представником ТКГ і його кумом Віктором Медведчуком у Ново-Єрусалимському монастирі обговорив питання обміну полоненими на Донбасі з лідерами проросійських бойовиків "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким у телефонному режимі.

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона в Мінську не піде на шантаж із приводу включення в обмін полоненими осіб, підозрюваних у вбивстві героїв Небесної Сотні.

За останніми даними представника України в ТКГ Ірини Геращенко, бойовики ОРДЛО утримують в заручниках 152 особи. Бойовики підтвердили лише 88 заручників.

Крім того, близько двох десятків громадян України ув'язнені в Росії з політичних мотивів.

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