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Россия об обмене заложниками: "Пока не будет"

Четверг, 16 ноября 2017, 15:55
Россия об обмене заложниками: Пока не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что обсуждение обмена пленными между Украиной и ОРДЛО не касается обмена заключенными между РФ и Украиной.

Об этом он сказал журналистам во вторник, передает ТАСС.

"Пока не будет", - ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли иметь развитие тема обмена заключенными между РФ и Украиной после начала обсуждения возможности обмена между Украиной и ОРДЛО.

По словам пресс-секретаря Путина, "это совсем другая субстанция".

Как известно, 15 ноября президент России Владимир Путин после встречи с представителем ТКГ и его кумом Виктором Медведчуком в Ново-Иерусалимском монастыре обсудил вопросы обмена пленными на Донбассе с лидерами пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким в телефонном режиме.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона в Минске не пойдет на шантаж по поводу включения в обмен пленными лиц, подозреваемых в убийстве героев Небесной Сотни.

По последним данным представителя Украины в ТКГ Ирины Геращенко, боевики ОРДЛО удерживают в заложниках 152 человека. Боевики подтвердили лишь 88 заложников.

Кроме того, около двух десятков граждан Украины заключены в России по политическим мотивам.

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