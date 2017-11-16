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Дубневич про "обшуки" у себе: Омелян морочить голову

Четвер, 16 листопада 2017, 17:11

Голова комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич заявляє, що в нього не проводились обшуки у справі "Укрзалізниці", попри повідомлення міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні ЗМІ! Повідомляю: жодного обшуку у мене та у моїх громадських приймальних не відбувалось та не відбувається. Всі мої помічники працюють в нормальному, звичному режимі. Не купуйтесь на фейки, панове!", - заявив Дубневич.

Він назвав абсурдом коментар міністра інфраструктури Володимира Омеляна з приводу обшуків, поширений раніше.

"Не означає, що міністр, перебуваючи на своїй посаді, взагалі має право звинувачувати будь-кого без підстави, маніпулювати фактами та фейками, морочити голову спільноті й заробляти дешевий піар у такий спосіб", - зазначив він.

Він нагадав, що раніше Омелян вже був судом змушений спростовувати свої заяви на його адресу за ухвалою суду.

"Замало? Зараз спроба номер два - таке ж марнослів’я, яке нема про що коментувати", - написав Дубневич.

Раніше міністр Омелян на своїй сторінці у Facebook написав, що у четвер Генпрокуратура спільно з Нацполіцією провели близько 50 обшуків в шести регіонах України "по справі зловживань у особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів".

"Підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія", - написав Омелян.

Як відомо, 16 листопада правоохоронці провели обшуки у 6 регіонах України у справі зловживань в "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2016 року депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що брати Дубневичі збагачуються на держзакупівлях "Укрзалізниці".

25 січня 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував на засіданні уряду главу "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна. Зокрема, Омелян звинуватив Балчуна в корупції і співпраці з Дубневичами.

Глава "Укрзалізниці" Балчун визнав, що спілкується з нардепом Ярославом Дубневичем, оскільки той очолює парламентський комітет з транспорту.

Як відомо, "Укрзалізниця" закуповує запчастини, які виробляють компанії братів Дубневичів.

Конфлікту Омеляна і Балчуна передувало рішення Кабінету міністрів, який перепідпорядкував "Укрзалізницю", забравши її у Міністерства інфраструктури. Згідно з цим рішенням, "Укрзалізниця" буде підпорядковуватися напряму уряду.

Українська правда
Теми: ОмелянУкрзалізниця
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