РФ заблокировала расследование в ООН применения химоружия в Сирии

Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала американский проект резолюции по продлению работы совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

Об этом пишет DW.com.

Согласно проекту США, внесенному на голосование 16 ноября, совместная структура ООН и ОЗХО получала возможность еще два года продолжать расследование случаев применения химического оружия в Сирии. Однако, РФ воспользовалась правом вето.

Ранее Россия внесла собственный проект резолюции, но отозвала его 16 ноября после того, как другие члены СБ ООН высказались против того, чтобы по нему прошло голосование сразу после рассмотрения американского документа, который в результате поддержали 11 членов СБ ООН.

С начала войны в Сирии в 2011 году Россия уже в десятый раз ветировала резолюцию по этой стране в Совете Безопасности ООН. Кроме РФ против проекта, представленного США, проголосовала Боливия, а Китай и Египет воздержались.

26 октября эксперты Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) возложили ответственность за применение отравляющего газа зарин при бомбардировке города Хан-Шейхун в начале апреля 2017 года на власти Сирии, активно поддерживаемые Россией.

24 октября спецпредставитель РФ наложил в Совбезе ООН вето на вынесенный США на голосование проект резолюции, предполагающий продление мандата для расследования случаев применения химоружия в Сирии.

Как сообщалось, Россия отклонила призыв США не блокировать в ООН международное расследование по применению химического оружия в Сирии.

Мандат следственной комиссии истекает в ночь на 17 ноября.