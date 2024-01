Байден заявив, що був головним з питань України за Обами

Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що мав повну довіру президента США Барака Обами щодо питань пов'язаних з Україною.

Про це він розказав під час виступу в університеті Пенсильванії, пише Голос Америки.

"Президенту не просто передати абсолютну владу з певного питання віце-президенту... Необхідна велика довіра, щоб президент сказав: "Ти займаєшся Іраком. Ти займаєшся Україною, Джо", - наводить слова віце-президента США Twitter сторінка Центру Байдена з дипломатії та глобальної політики при університеті Пенсильванії.

"It's hard for a president to give absolute authority to a vice president...It takes a great deal of confidence for a president to say: 'You do Iraq. You do Ukraine, Joe.'" @JoeBiden on the partnership and trust he shared with President Obama.