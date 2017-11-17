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Байден заявив, що був головним з питань України за Обами

П'ятниця, 17 листопада 2017, 05:53

Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що мав повну довіру президента США Барака Обами щодо питань пов'язаних з Україною.

Про це він розказав під час виступу в університеті Пенсильванії, пише Голос Америки.

"Президенту не просто передати абсолютну владу з певного питання віце-президенту... Необхідна велика довіра, щоб президент сказав: "Ти займаєшся Іраком. Ти займаєшся Україною, Джо", - наводить слова віце-президента США Twitter сторінка Центру Байдена з дипломатії та глобальної політики при університеті Пенсильванії.

Байден, який багаторазово відвідував Україну з робочими візитами, не відкидає можливість балотуватися на наступних виборах президента США.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАОбамаДонбасКрим
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