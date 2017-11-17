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Байден заявил, что был главным по Украине при Обаме

Пятница, 17 ноября 2017, 05:53

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что имел полное доверие президента США Барака Обамы по вопросам, связанным с Украиной.

Об этом он рассказал во время выступления в университете Пенсильвании, пишет Голос Америки.

"Президенту не просто передать абсолютную власть по определенному вопросу вице-президенту ... Необходимо большая доверие, чтобы президент сказал: "Ты занимаешься Ираком. Ты занимаешься Украиной, Джо", - приводит слова вице-президента США Twitter страница Центра Байдена по дипломатии и глобальной политике при университете Пенсильвании.

Байден, который многократно посещал Украину с рабочими визитами, не исключает возможность баллотироваться на следующих выборах президента США.

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Темы: СШАОбамаДонбассКрым
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