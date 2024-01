Байден заявил, что был главным по Украине при Обаме

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что имел полное доверие президента США Барака Обамы по вопросам, связанным с Украиной.

Об этом он рассказал во время выступления в университете Пенсильвании, пишет Голос Америки.

"Президенту не просто передать абсолютную власть по определенному вопросу вице-президенту ... Необходимо большая доверие, чтобы президент сказал: "Ты занимаешься Ираком. Ты занимаешься Украиной, Джо", - приводит слова вице-президента США Twitter страница Центра Байдена по дипломатии и глобальной политике при университете Пенсильвании.

"It's hard for a president to give absolute authority to a vice president...It takes a great deal of confidence for a president to say: 'You do Iraq. You do Ukraine, Joe.'" @JoeBiden on the partnership and trust he shared with President Obama.