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Петренко про свою охорону: З цим неможливо навчитися жити

П'ятниця, 17 листопада 2017, 08:57

Міністр юстиції Павло Петренко каже, що з недавніх пір знаходиться під охороною.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Коли в минулому році ми запустили систему електронного декларування, 2 тисячі суддів звільнилися. Мені передавали… м'яко кажучи: вас не люблять, пане міністре. Всяке було...", – розповів міністр.

За словами глави Мін'юсту, він отримував погрози ще в 2014 році, коли його відомство змінило процедуру продажу арештованого майна і відсторонило від неї компанію-монополіста, наближену до сина екс-президента Віктора Януковича і підконтрольну декільком регіоналам.

"Ми прийняли рішення, що ні, так не буде. Ми скасували той порядок, ввели систему електронного продажу арештованого майна.. Місяців зо три були жорсткі інформатаки на мене, передавали "привіти" від різного роду "товаришів": "ти ж дивись, тобі ходити по місту і жити"... Кажу: "я готовий спокійно ходити по місту і жити, я знаю, що роблю правильну справу", – розповів Петренко.

"У мене не було охорони до останнього часу", – додав він.

Зараз же, за словами міністра, його постійно супроводжує одна людина.

"З цим неможливо навчитися жити", – зазначив також Петренко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мін'юстПетренко
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