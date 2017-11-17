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Петренко о своей охране: С этим невозможно научиться жить

Пятница, 17 ноября 2017, 08:57

Министр юстиции Павел Петренко говорит, что с недавних пор находится под охраной.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Когда в прошлом году мы запустили систему электронного декларирования, 2 тысячи судей уволились. Мне передавали мягко говоря: вас не любят, господин министр. Всякое было…", – поведал министр.

По словам главы Минюста, он получал угрозы еще в 2014 году, когда его ведомство изменило процедуру продажи арестованного имущества и отстранило от нее компанию-монополиста, приближенную к сыну экс-президента Виктора Януковича и подконтрольную нескольким регионалам.

"Мы приняли решение, что нет, так не будет. Мы отменили тот порядок, ввели систему электронной продажи арестованного имущества.. Месяца три были жесткие информатаки на меня, передавали "приветы" от разного рода "товарищей": "ты ж смотри, тебе ходить по городу и жить"… Говорю: "Я готов спокойно ходить по городу и жить, я знаю, что делаю правильное дело", – рассказал Петренко.

"У меня не было охраны до последнего времени", – добавил он.

Сейчас же, по словам министра, его постоянно сопровождает один человек.

"С этим невозможно научиться жить", – отметил также Петренко.

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Темы: МинюстПетренко
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