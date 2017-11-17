Комітет узгодив остаточний варіант закону про реінтеграцію Донбасу

Комітет з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради погодив текст закону про реінтеграцію Донбасу до другого читання.

Рішення направити текст закону №7163 із правками на розгляд ВР комітет прийняв у п'ятницю.

На засіданні були присутні 10 з 19 членів комітету.

Комітет розглянув кілька блоків поправок. Зокрема щодо притягнення до відповідальності осіб з ОРДЛО, що здійснюють військові злочини. Також комітет вирішив готувати окремий законопроект про надання статусу учасника АТО і відкоригував статтю 10 проекту закону.



"Тепер вона включає в себе, зокрема, таку норму: "З метою забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відсічі збройної агресії в зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій, визначених керівником Генерального штабу за поданням командувача Об'єднаних збройних сил, військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів, і особи, які залучені до здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони..., відсічі і стримування агресії РФ в Донецькій і Луганській областях відповідно до Конституції і законодавства України мають право: "далі ми перераховуємо заходи", - озвучив формулювання секретар комітету Іван Винник.



Пізніше Винник розповів, що комітет протягом 2-3 діб підготує законопроект і передасть його голові Верховної Ради.

Як відомо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Проект визначає окремі території в Донецькій та Луганській областях окупованими. Кордон окупованих територій має визначати Міноборони за поданням Генштабу.

За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях.



У випадку введення воєнного стану в окремих районах Донецької та Луганської областей та введення воєнної адміністрації, припиняються повноваження обласної, районних і сільських рад на цих територіях.

Координацію і контроль на цих територіях у випадку воєнного стану здійснює Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ за керівництва Генштабу. Зараз АТЦ координує СБУ.

Раніше члени парламентського комітету з нацбезпеки вирішили не вносити до законопроекту про реінтеграцію Донбасу пункт про розрив дипломатичних відносин з Росією.