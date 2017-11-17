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Викрадених громадян Грузії привезли в аеропорт в Жулянах – нардеп

П'ятниця, 17 листопада 2017, 14:03

Викрадених громадян Грузії Тамаза Шавшишвілі,  Зураба Цинцадзе, Вано Надірадзе та Мамуку Абшидзе привезли до аеропорту "Київ", щоб видворити за межі країни.

Про це "Українській правді" повідомив нардеп Юрій Дерев'янко.

"Прізвища викрадених: Тамаз Шавшишвілі, Зураб Цинцадзе, Вано Надірадзе та Мамука Абшидзе", - повідомив він.

"Ми зараз в аеропорту "Жуляни", бо маємо інформацію, що цих чотирьох осіб привезли сюди, що вони вже тут і що їх зараз хочуть завантажити, саме завантажити, в один із літаків Нацгвардії і незаконно депортувати", - додав Дерев'янко.

За його словами, цих людей схопили, у чому були, "одягли мішки на голови і навіть невідомо, чи є в них з собою хоч якісь документи". 

"У Вано, який був героєм війни грузинсько-російської і добровольцем у складі батальйону "Донбас" українсько-російської війни, у нього є ухвала суду про заборону депортації з України", - сказав нардеп.

Дерев'янко наголосив, що навіть якщо є рішення міграційної служби про те, щоб людина покинула територію України, то таке рішення по закону може оскаржуватися.

"По закону є 5 днів на оскарження такого рішення. Очевидно, що сьогодні бандити, які за командою Порошенка це роблять, вони нехтують правом на судовий захист громадян і діють за принципом "викинути людину, як собаку, а потім хай іде в український суд, якщо зможе, і пробує судитися", - наголосив Дерев'янко.  

За його словами, поліції повідомили про викрадення 4 осіб.

"Наразі на місці злочинів працюють слідчо-оперативні групи. І у квартирі, в кафе", - підсумував нардеп.

Дерев'янко також надав фото номера авто, на якому викрали Вано Надірадзе, та інформацію про формального власника цього транспортного засобу.  

 
Машина викрадачів
Фото надане Юрієм Дерев'янком
 
Фото надане Юрієм Дерев'янком

Згідно з даними Державного реєстру підприємств, Ващинець з 2009 року по 2011 рік був приватним підприємцем. Інших даних про нього наразі немає.

"Українська правда" намагається отримати з цього приводу коментарі у Нацгвардії.

Як відомо, раніше 17 листопада екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів. 

А нардеп Юрій Дерев'янко, 17 листопада невідомі також схопили і повезли у невідомому напрямку грузинського добровольця АТО Вано Надірадзе.

15 листопада Саакашвілі опублікував документ Головного управління Державної міграційної служби в Києві, згідно з яким посвідку на тимчасове проживання Шашвіашвілі в Україні скасували. 

21 жовтня друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліміграціяГрузія
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