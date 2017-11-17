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Похищенных граждан Грузии привезли в аэропорт в Жулянах – нардеп

Пятница, 17 ноября 2017, 14:03

Похищенных граждан Грузии Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе, Вано Надирадзе и Мамуку Абшидзе привезли в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

Об этом "Украинской правде" сообщил нардеп Юрий Деревянко.

"Фамилии похищенных: Тамаз Шавшишвили, Зураб Цинцадзе, Вано Надирадзе и Мамука Абшидзе", - сообщил он.

"Мы сейчас в аэропорту "Жуляны", так как имеем информацию, что этих четырех человек привезли сюда, что они уже здесь, и что их сейчас хотят загрузить, именно загрузить, в один из самолетов Нацгвардии и незаконно депортировать", - добавил Деревянко.

По его словам, этих людей схватили, в чем были, "надели мешки на головы и даже неизвестно, есть ли у них с собой хоть какие-то документы".

"У Вано, который был героем войны грузино-российской и добровольцем в составе батальона "Донбасс" украино-российской войны, у него есть постановление суда о запрете депортации из Украины ", - сказал нардеп.

Деревянко отметил, что даже если есть решение миграционной службы о том, чтобы человек покинул территорию Украины, то такое решение по закону может оспариваться.

"По закону есть 5 дней на обжалование такого решения. Очевидно, что сегодня бандиты, которые по команде Порошенко это делают, они пренебрегают правом на судебную защиту граждан и действуют по принципу "выбросить человека, как собаку, а потом пусть идет в украинский суд, если сможет, и пытается судиться", - отметил Деревянко.

По его словам, полиции сообщили о похищении 4 человек.

"Сейчас на месте преступления работают следственно-оперативные группы. И в квартире, в кафе", - подытожил нардеп.

Деревянко также предоставил фото номера авто, на котором похитили Вано Надирадзе, и информацию о формальном владельце этого транспортного средства. 

 
Машина похитителей 
Фото предоставлено Юрием Деревянко
 
Фото предоставлено Юрием Деревянко

Согласно данным Государственного реестра предприятий, Ващинец с 2009 года по 2011 год был частным предпринимателем. Других данных о нем пока нет.

"Украинская правда" пытается получить по этому поводу комментарии в Нацгвардии.

Как известно, ранее 17 ноября экс-президент Грузии Михэил Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В свою очередь нардеп Юрий Деревянко заявил, что также 17 ноября неизвестные схватили и увезли в неизвестном направлении грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе.

15 ноября Саакашвили опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому вид на жительство Шашвиашвили в Украине отменили.

21 октября друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

Ирина Балачук, УП
Темы: СаакашвилимиграцияГрузия
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