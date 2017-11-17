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В аеропорту "Київ" утримують 9 грузинів – адвокат

П'ятниця, 17 листопада 2017, 17:01

В аеропорту "Київ" (Жуляни) утримують 9 громадян Грузії, яких готують до депортації з України.

Про це повідомив з аеровокзалу адвокат Тамаза Шавшишвілі, який вважається одним з утримуваних, Павло Богомазов.

В аеропорту у юриста виникла суперечка з представниками солом'янського управління поліції. Богомазов повідомив їм, що за інформацією, яку він отримав від представника Держприкордонслужби Максима Самарського, на території аеропорту тримають 9 громадян Грузії, серед яких може бути і його клієнт Тамаз Шавшишвілі.

Правоохоронці заявили, що їм нічого про це не відомо, і відмовились пропускати адвоката далі, стверджуючи, що це режимний об'єкт, доступ до якого обмежений.

Богомазов попросив, щоб хтось з поліцейських провів його у місце, де тримають грузинів, аби він пересвідчився, чи є там його підзахисний. Йому відмовили.

Богомазов знайшов поліцейського, який погодився сам сходити і усе перевірити.

Пізніше юрист розповів, що правоохоронець повернувся з нічим. Розповів, що там йому сказали, що Шашвіашвілі там немає.

"Але все це слова, вірити цьому не можна", - зазначив Богомазов.

Адвокат каже, що правоохоронці відмовляються повідомляти йому будь-яку інформацію з цього приводу і пропонують подавати офіційний запит, а він не може втрачати на це час.

У цей момент до юриста підійшов чоловік, з яким вони приїхали до аеропорту, і повідомив, що, за його інформацією, громадян Грузії утримують в "профілакторії для екіпажів, що знаходиться в кінці дороги вздовж терміналу D".

Адвокат і люди, з якими він прибув до аеровокзалу, вирішили піти туди.

"Українська правда" намагалася взяти коментарі з цього приводу у прикордонників, поліції, МВС та міграційної служби, але усі вони кажуть, що не володіють інформацією про викрадення чи затримання громадян Грузії.

Як повідомлялося, раніше у п'ятницю екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

Пізніше народний депутат Юрій Дерев'янко розповів, що викрадених громадян Грузії Тамаза Шавшишвілі, Зураба Цинцадзе, Вано Надірадзе та Мамуку Абшидзе привезли до аеропорту "Київ", щоб видворити за межі країни.

Євген Кізілов, Ірина Балачук, УП

Теми: КиївСаакашвіліміграціяавіа
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